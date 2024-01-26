В Коми лидеров ОПГ "Логиновская" обвиняют в убийстве

В Коми двух бывших лидеров ОПГ "Логиновская" обвинили в жестоком убийстве. Как следует из официальных документов, деятельность группировки пресекли ещё в 2008 году. Однако, "разбираясь" в преступлениях прошлых лет, следователи выявили причастность лидеров группировки к убийству, датированному 1999 годом.

По версии правоохранителей, с 8 на 9 сентября два лидера ОПГ проникли на склад одного из зданий по улице Мира в Эжве. Там они напали на местного предпринимателя, который в те годы занимался табачной продукцией. Они требовали от мужчины выдать личные сбережения, а когда получили отказ, решили расправиться с бизнесменом.

Они связали предпринимателя, надели ему на голову целлофановый пакет и примотали скотчем к телу так, что воздух просто не поступал. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники скрылись, взяв с собой табачные изделия на сумму порядка 280 тысяч рублей.