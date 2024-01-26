В Коми лидеров ОПГ "Логиновская" обвиняют в убийстве
- 08:15 26 января
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- Татьяна Зубова
В Коми двух бывших лидеров ОПГ "Логиновская" обвинили в жестоком убийстве.
Как следует из официальных документов, деятельность группировки пресекли ещё в 2008 году. Однако, "разбираясь" в преступлениях прошлых лет, следователи выявили причастность лидеров группировки к убийству, датированному 1999 годом.
По версии правоохранителей, с 8 на 9 сентября два лидера ОПГ проникли на склад одного из зданий по улице Мира в Эжве. Там они напали на местного предпринимателя, который в те годы занимался табачной продукцией. Они требовали от мужчины выдать личные сбережения, а когда получили отказ, решили расправиться с бизнесменом.
Они связали предпринимателя, надели ему на голову целлофановый пакет и примотали скотчем к телу так, что воздух просто не поступал. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники скрылись, взяв с собой табачные изделия на сумму порядка 280 тысяч рублей.
Вину в содеянном подозреваемые признали частично. Уголовное дело по статье "Убийство,совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем и бандитизмом" направили в суд, где его рассмотрят по существу.
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