Ремонт на улице Коммунистической в Сыктывкаре продлится до октября 2024 года

Мэрия столицы Коми ищет подрядчиков, которые отремонтируют городские улицы в 2024 году. В планах мэрии — заменить покрытие на участках дорог протяженностью 7,7 километра. Администрация Сыктывкара разместила на портале госзакупок информацию о первом аукционе на ремонт улиц в текущем году. В рамках этого аукциона планируется провести ремонт проезжей части улицы Коммунистической от Октябрьского проспекта до улицы Морозова, а также ремонт проезжей части и пешеходных тротуаров на улице Крутой. Торги назначены на 2 февраля, а максимальная цена контракта составляет 127,4 млн рублей.

Согласно сводному сметному расчету, стоимость ремонта улицы Коммунистической составляет 123,2 млн рублей с учетом НДС, а ремонт улицы Крутой оценивается в 19,6 млн рублей.

Предыдущие годы были посвящены ремонту тротуаров по обеим сторонам улицы Коммунистической, а в этом году планируется провести ремонт проезжей части. Улица Крутая будет отремонтирована на участке от улицы Карла Маркса до улицы Интернациональной, а также будет приведен в порядок тротуар по нечетной стороне улицы.

Согласно проекту контракта, работы должны начаться после 20 апреля и завершиться до 30 сентября. Предполагается, что акт приемочной комиссии будет подписан не позднее 15 октября.

Помимо указанных улиц, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в Сыктывкаре запланирован ремонт и других улиц, включая улицу Первомайскую, Морозова и Громова. В поселке Эжва будет отремонтирована улица Комарова, а в поселке Краснозатонский - улица Ломоносова. Также будет проведен ремонт подъезда к кладбищу в Верхнем Чове.