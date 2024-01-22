Полиция начала проверку после инцидента с сыктывкарцем, что убил свою кошку

Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УМВД России по Сыктывкару.

Напомним, вчера, 21 января, в сообществе волонтерского движения "Альма" появилась информация о жителе столицы Коми, что в пьяном бреду убил свою кошку. Более того, мужчина разослал знакомым видео с погибшим животным.