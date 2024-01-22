Полиция начала проверку после инцидента с сыктывкарцем, что убил свою кошку
- 09:00 22 января
- 18+
- Татьяна Зубова
Полиция Сыктывкара проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УМВД России по Сыктывкару.
Напомним, вчера, 21 января, в сообществе волонтерского движения "Альма" появилась информация о жителе столицы Коми, что в пьяном бреду убил свою кошку. Более того, мужчина разослал знакомым видео с погибшим животным.
В настоящий момент правоохранители устанавливают личность сыктывкарца, а также выясняются причины случившегося. По итогам проверки полицейские примут решение в соответствии с законодательством.
Ранее в Вуктыле местный фермер заморил голодом несколько коров. Животные долгое время находились в ужасных условиях, страдая от нехватки еды и воды. Когда об инциденте узнала общественность, в том числе зоозащитники, выживших животных отняли у горе-хозяина и передали в добрые руки. В настоящий момент жизни и здоровью буренок ничего не угрожает.
...