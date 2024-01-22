Сыктывкарец убил свою кошку и разослал видео знакомым

В сети распространилась информация о сыктывкарце, что жестоко расправился с кошкой. Мужчина разослал видео с трупом животного своим знакомым. Предполагается, что в момент убийства горожанин был пьян.

Об инциденте, что случился 20 января, узнали зооактивисты волонтерского движения "Альма". Они опубликовали скрины переписок и видео с погибшим животным в сообществе во "ВКонтакте". В предоставленной переписке горожанин признается знакомым, что ударил кошку, после чего та перестала подавать признаки жизни. В подтверждение слов мужчина прикрепил видео. Его вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Внимание! Виде о не для слабонервных.

Подписчики сообщества резко отреагировали на поступок горожанина. Пользователи просили предоставить личные данные агрессора, дабы обратиться в полицию с заявлением, другие и вовсе требовали указать точный адрес сыктывкарца.