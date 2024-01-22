Сыктывкарец убил свою кошку и разослал видео знакомым
- 06:30 22 января
- 18+
- Татьяна Зубова
В сети распространилась информация о сыктывкарце, что жестоко расправился с кошкой. Мужчина разослал видео с трупом животного своим знакомым. Предполагается, что в момент убийства горожанин был пьян.
Об инциденте, что случился 20 января, узнали зооактивисты волонтерского движения "Альма". Они опубликовали скрины переписок и видео с погибшим животным в сообществе во "ВКонтакте". В предоставленной переписке горожанин признается знакомым, что ударил кошку, после чего та перестала подавать признаки жизни. В подтверждение слов мужчина прикрепил видео. Его вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Внимание! Видео не для слабонервных.
Подписчики сообщества резко отреагировали на поступок горожанина. Пользователи просили предоставить личные данные агрессора, дабы обратиться в полицию с заявлением, другие и вовсе требовали указать точный адрес сыктывкарца.
"Напишите заявление в полицию, чтобы неповадно было так издеваться над питомцем. Видео приложите к заявлению", - прокомментировала одна из подписчиц.
Впрочем зоозащитники уточнили, что уже направили информацию во все соответствующие структуры.
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