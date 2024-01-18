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Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2023 года

Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2023 годаФото Sber

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО СбербанкДанные за 2023 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), так же как и данные за 2022 год для целей сравнения.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Сегодня мы подводим предварительные итоги ПАО Сбербанк за 2023 год. Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 миллиардов рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%.

За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта. По итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 триллионов рублей и увеличился на рекордные 4,3 триллионов рублей. За год мы выдали более 20 триллионов рублей корпоративных и 8,3 триллионов рублей розничных кредитов, при этом качество кредитного портфеля улучшилось. Розничный кредитный портфель прибавил почти 30%, а совокупный портфель Сбера вырос более чем на 26%, что станет фундаментом для роста доходов и в 2024 году.

2023 год стал знаковым для нашей команды — мы определили ключевые направления стратегического развития. Фокус на построении человекоцентричной модели с помощью искусственного интеллекта станет основой для долгосрочной устойчивости нашего бизнеса и создания стоимости для наших акционеров."

Динамика активности клиентов

  • Количество розничных клиентов составило 108,5 миллионов человек, прибавив 2,1 миллионов с начала года.  Число активных корпоративных клиентов достигло 3,2 миллионов компаний.
  • Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) выросло до 81,9 миллионов человек (+3,3 миллионов с начала года), а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 43,7 миллионов.
  • Число подписчиков СберПрайм на конец года превысило 10 миллионов человек (+4,2 миллионов с начала года).

108,5 миллионов

81,9 миллионов

10 миллионов

3,2 миллионов

+2,1 миллионов с начала года

+ 3,3 миллионов с начала года

+ 4,2 миллионов с начала года

+ 7,4% с начала года

Активные
клиенты —
физические лица

Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн

Пользователи подписки СберПрайм

Активные
корпоративные клиенты

в миллиардах руб., если не указано иное

декабрь 2023

изменение за декабрь 2023

изменение с начала года

Кредиты юридическим лицам до резервов

23 322

1,2%

24,3%

Кредиты физическим лицам до резервов

15 577

0,3%

29,4%

Средства юридических лиц

10 874

-0,9%

24,5%

Средства физических лиц

22 643

5,7%

23,5%
  • Розничный кредитный портфель вырос на 0,3% за месяц или на 29,4% с начала года и составил 15,6 триллионов рублей. Частным клиентам в декабре было выдано 661 миллиардов рублей кредитов.
    • Портфель жилищных кредитов вырос на 3,2% за месяц или более чем на 40% с начала года (без учета секьюритизации) и превысил 10,1 триллионов рублей. В декабре Сбер секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 220,3 миллиардов рублей.
      • В декабре выдачи ипотечных кредитов составили 467 миллиардов рублей.
  • Портфель потребительских кредитов снизился на 1,8% за месяц (+11,7% с начала года) в связи с ужесточением регулирования. Объем портфеля на конец 2023 года составил 3,8 триллионов рублей.
    • В декабре Банк выдал 173 миллиардов рублей потребительских кредитов.
  • Портфель кредитных карт прибавил 1,2% за месяц или 43,1% с начала года, а объем портфеля составил 1,6 триллионов рублей.
  • Корпоративный кредитный портфель превысил 23,3 триллионов рублей и вырос на 1,2% в декабре (+1% без учета валютной переоценки) или на 24,3% с начала года (+18,4% без учета валютной переоценки).
    • За месяц корпоративным клиентам был выдан рекордный объем кредитов на сумму 2,4 триллионов рублей.
  • Качество кредитного портфеля улучшилось — доля просроченной задолженности снизилась за месяц с 2% до 1,9%.
  • Средства физических лиц составили 22,6 триллионов рублей и выросли на 5,7% за месяц (+5,6% без учета валютной переоценки) или на 23,5% с начала года (+20,6% без учета валютной переоценки) на фоне роста доходности по рублевым вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.
    • В декабре Сбер повысил ставки сразу по всей основной линейке вкладов. Таким образом, максимальная ставка по вкладам составила 16% годовых.
  • Средства юридических лиц составили 10,9 триллионов рублей и снизились на 0,9% за месяц (-1,1% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года рост средств юридических лиц составил 24,5% (18,2% без учета валютной переоценки).

    • Ключевые показатели эффективности за 12 месяцев 2023 (без учета СПОД)

    1 493 миллиардов рублей

    24,7%

    1,4%

    24,9%

    Чистая прибыль

    Рентабельность
    капитала (ROE)

    Стоимость риска1
    (COR)

    Отношение операционных расходов к доходам (CIR)

     

    в миллиардах рублей, если не указано иное

    12М 2023 (без учета СПОД)

    декабрь 2023 (без учета СПОД)

    изменение 12М 2023/12М 2022

    изменение декабрь 2023/декабрь 2022

    Чистый процентный доход

    2 333,7

    223,5

    36,6%

    26,4%

    Чистый комиссионный доход

    716

    80,4

    16,6%

    19,3%

    Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2

    -636,4

    -53,8

    -

    -

    Операционные расходы

    -842,7

    -99,7

    25,7%

    23,6%

    Прибыль до налога на прибыль

    1 904,6

    142,9

    5,1X

    -7,8%

    Чистая прибыль

    1 493,1

    115,6

    5X

    -7,9%
    • Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 вырос на 36,6% г/г до 2,3 триллионов рублей. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера в 2023 году, а также эффектом низкой базы прошлого года. В декабре чистый процентный доход вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 223,5 миллиардов рублей.
    • Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2023 увеличился на 16,6% г/г до 716 миллиардов рублей в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В декабре чистый комиссионный доход составил 80,4 миллиардов рублей и вырос на 19,3% г/г.
    • Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 12 месяцев 2023 составили 636,4 миллиардов рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 12 месяцев 2023 составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
    • Операционные расходы составили 842,7 миллиардов рублей и выросли за 12 месяцев 2023 на 25,7% г/г за счет низкой базы 2022 года, когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 года.
      • Отношение расходов к доходам составило 24,9% за 12М 2023.
  • Чистая прибыль Сбера за 12 месяцев 2023 составила 1 493,1 миллиардов рублей при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 миллиардов рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 21%.

    • в миллиардах рублей, если не указано иное

    1 января 20243
    (без учета СПОД)

    изменение
    за декабрь 2023

    изменение
    с начала года

    Базовый капитал

    5 257

    -0,3%

    11,2%

    Основной капитал

    5 407

    -0,3%

    10,9%

    Общий капитал

    6 259

    4,2%

    16,2%

    Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%

    11,2%

    -0,2 пп

    -1,8 пп

    Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6%

    11,5%

    -0,2 пп

    -1,9 пп

    Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8%

    13,3%

    0,4 пп

    -1,4 пп
    • Величины базового и основного капитала снизились за месяц на 0,3% и составили 5,3 и 5,4 триллионов рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 4,2% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 триллионов рублей на 1 января 2024 года.
    • Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,2% и 11,5% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь–декабрь 2023 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 квартал 2023 года на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,2 пп.
    • Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,3% на 1 января 2024 года.

    1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.

    2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.

    3 Оперативные данные.

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