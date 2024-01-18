Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2023 года

Показатели в настоящем пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. Данные за 2023 год не учитывают события после отчетной даты (СПОД), так же как и данные за 2022 год для целей сравнения.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Сегодня мы подводим предварительные итоги ПАО Сбербанк за 2023 год. Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1 493 миллиардов рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%.

За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта. По итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 триллионов рублей и увеличился на рекордные 4,3 триллионов рублей. За год мы выдали более 20 триллионов рублей корпоративных и 8,3 триллионов рублей розничных кредитов, при этом качество кредитного портфеля улучшилось. Розничный кредитный портфель прибавил почти 30%, а совокупный портфель Сбера вырос более чем на 26%, что станет фундаментом для роста доходов и в 2024 году.

2023 год стал знаковым для нашей команды — мы определили ключевые направления стратегического развития. Фокус на построении человекоцентричной модели с помощью искусственного интеллекта станет основой для долгосрочной устойчивости нашего бизнеса и создания стоимости для наших акционеров."