Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 12 месяцев 2023 года

|
+2,1 миллионов с начала года
|
+ 3,3 миллионов с начала года
|
+ 4,2 миллионов с начала года
|
Активные
клиенты —
физические лица
|
Активные ежемесячные пользователи СберБанк Онлайн
|
Пользователи подписки СберПрайм
|
Активные
корпоративные клиенты
- Количество розничных клиентов составило 108,5 миллионов человек, прибавив 2,1 миллионов с начала года. Число активных корпоративных клиентов достигло 3,2 миллионов компаний.
- Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) выросло до 81,9 миллионов человек (+3,3 миллионов с начала года), а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 43,7 миллионов.
- Число подписчиков СберПрайм на конец года превысило 10 миллионов человек (+4,2 миллионов с начала года).
|
в миллиардах руб., если не указано иное
|
декабрь 2023
|
изменение за декабрь 2023
|
изменение с начала года
|
Кредиты юридическим лицам до резервов
|
23 322
|
1,2%
|
24,3%
|
Кредиты физическим лицам до резервов
|
15 577
|
0,3%
|
29,4%
|
Средства юридических лиц
|
10 874
|
-0,9%
|
24,5%
|
Средства физических лиц
|
22 643
|
5,7%
|
23,5%
-
Розничный кредитный портфель вырос на 0,3% за месяц или на 29,4% с начала года и составил 15,6 триллионов рублей. Частным клиентам в декабре было выдано 661 миллиардов рублей кредитов.
- Портфель жилищных кредитов вырос на 3,2% за месяц или более чем на 40% с начала года (без учета секьюритизации) и превысил 10,1 триллионов рублей. В декабре Сбер секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 220,3 миллиардов рублей.
- В декабре выдачи ипотечных кредитов составили 467 миллиардов рублей.
Портфель потребительских кредитов снизился на 1,8% за месяц (+11,7% с начала года) в связи с ужесточением регулирования. Объем портфеля на конец 2023 года составил 3,8 триллионов рублей.
Портфель кредитных карт прибавил 1,2% за месяц или 43,1% с начала года, а объем портфеля составил 1,6 триллионов рублей.
- В декабре Банк выдал 173 миллиардов рублей потребительских кредитов.
Корпоративный кредитный портфель превысил 23,3 триллионов рублей и вырос на 1,2% в декабре (+1% без учета валютной переоценки) или на 24,3% с начала года (+18,4% без учета валютной переоценки).
Качество кредитного портфеля улучшилось — доля просроченной задолженности снизилась за месяц с 2% до 1,9%.
- За месяц корпоративным клиентам был выдан рекордный объем кредитов на сумму 2,4 триллионов рублей.
Средства физических лиц составили 22,6 триллионов рублей и выросли на 5,7% за месяц (+5,6% без учета валютной переоценки) или на 23,5% с начала года (+20,6% без учета валютной переоценки) на фоне роста доходности по рублевым вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.
Средства юридических лиц составили 10,9 триллионов рублей и снизились на 0,9% за месяц (-1,1% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года рост средств юридических лиц составил 24,5% (18,2% без учета валютной переоценки).
- В декабре Сбер повысил ставки сразу по всей основной линейке вкладов. Таким образом, максимальная ставка по вкладам составила 16% годовых.
Ключевые показатели эффективности за 12 месяцев 2023 (без учета СПОД)
|
1 493 миллиардов рублей
|
24,7%
|
1,4%
|
24,9%
|
Чистая прибыль
|
Рентабельность
капитала (ROE)
|
Стоимость риска1
(COR)
|
Отношение операционных расходов к доходам (CIR)
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
12М 2023 (без учета СПОД)
|
декабрь 2023 (без учета СПОД)
|
изменение 12М 2023/12М 2022
|
изменение декабрь 2023/декабрь 2022
|
Чистый процентный доход
|
2 333,7
|
223,5
|
36,6%
|
26,4%
|
Чистый комиссионный доход
|
716
|
80,4
|
16,6%
|
19,3%
|
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости2
|
-636,4
|
-53,8
|
-
|
-
|
Операционные расходы
|
-842,7
|
-99,7
|
25,7%
|
23,6%
|
Прибыль до налога на прибыль
|
1 904,6
|
142,9
|
5,1X
|
-7,8%
|
Чистая прибыль
|
1 493,1
|
115,6
|
5X
|
-7,9%
Чистая прибыль Сбера за 12 месяцев 2023 составила 1 493,1 миллиардов рублей при рентабельности капитала в 24,7%. В декабре Сбер заработал 115,6 миллиардов рублей чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 21%.
-
Чистый процентный доход за 12 месяцев 2023 вырос на 36,6% г/г до 2,3 триллионов рублей. Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера в 2023 году, а также эффектом низкой базы прошлого года. В декабре чистый процентный доход вырос на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 223,5 миллиардов рублей.
-
Чистый комиссионный доход за 12 месяцев 2023 увеличился на 16,6% г/г до 716 миллиардов рублей в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В декабре чистый комиссионный доход составил 80,4 миллиардов рублей и вырос на 19,3% г/г.
-
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 12 месяцев 2023 составили 636,4 миллиардов рублей. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 12 месяцев 2023 составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
-
Операционные расходы составили 842,7 миллиардов рублей и выросли за 12 месяцев 2023 на 25,7% г/г за счет низкой базы 2022 года, когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 года.
- Отношение расходов к доходам составило 24,9% за 12М 2023.
|
в миллиардах рублей, если не указано иное
|
1 января 20243
(без учета СПОД)
|
изменение
за декабрь 2023
|
изменение
с начала года
|
Базовый капитал
|
5 257
|
-0,3%
|
11,2%
|
Основной капитал
|
5 407
|
-0,3%
|
10,9%
|
Общий капитал
|
6 259
|
4,2%
|
16,2%
|
Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4,5%
|
11,2%
|
-0,2 пп
|
-1,8 пп
|
Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6%
|
11,5%
|
-0,2 пп
|
-1,9 пп
|
Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8%
|
13,3%
|
0,4 пп
|
-1,4 пп
-
Величины базового и основного капитала снизились за месяц на 0,3% и составили 5,3 и 5,4 триллионов рублей соответственно. Общий капитал банка вырос на 4,2% за счет заработанной прибыли и составил 6,3 триллионов рублей на 1 января 2024 года.
-
Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 11,2% и 11,5% соответственно. Расчет коэффициентов не учитывает прибыль за октябрь–декабрь 2023 года до проведения аудита. Расчетное влияние проаудированной прибыли за 4 квартал 2023 года на нормативы базового и основного капитала составляет порядка 1,2 пп.
-
Коэффициент достаточности общего капитала составил 13,3% на 1 января 2024 года.
1 Стоимость риска рассчитана без учета влияния изменения валютных курсов.
2 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, рассчитаны с учетом влияния изменения валютных курсов.
...
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