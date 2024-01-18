В Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих допустимую норму

За декабрь минувшего 2023 года в Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих норму. Об этом сообщили в Коми ЦГМС.

Систематически наблюдения за загрязнения атмосферного воздуха проводились также в Ухте, Воркуте и Сосногорске.