В Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих допустимую норму
- 07:15 18 января
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- Татьяна Зубова
За декабрь минувшего 2023 года в Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих норму. Об этом сообщили в Коми ЦГМС.
Систематически наблюдения за загрязнения атмосферного воздуха проводились также в Ухте, Воркуте и Сосногорске.
Так, в столице республики на пункте наблюдения за загрязнением (ПНЗ) №9 выявили шесть случаев, когда содержание взвешенных веществ превысило норму, а на пике показатель поднялся до отметки 5,4 ПДК. Специалисты связывают столь высокий уровень загрязнения со сносом общежития на Октябрьском проспекте, что находилось как раз вблизи ПНЗ №9.
В Воркуте зафиксирован единичный случай превышения нормы по взвешенным веществам в 1,2 раза. В Ухте и Сосногорске превышение нормы загрязнения не выявлено.
Добавим, радиационный фон в Коми соответствует естественному гамма-фону: в пределах от 0,05 до 0,14 микрозивертов в час.
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