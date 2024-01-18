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В Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих допустимую норму

В Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих допустимую нормуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

За декабрь минувшего 2023 года в Сыктывкаре зафиксировали шесть случаев загрязнения воздуха, превышающих норму. Об этом сообщили в Коми ЦГМС.

Систематически наблюдения за загрязнения атмосферного воздуха проводились также в Ухте, Воркуте и Сосногорске.

Так, в столице республики на пункте наблюдения за загрязнением (ПНЗ) №9 выявили шесть случаев, когда содержание взвешенных веществ превысило норму, а на пике показатель поднялся до отметки 5,4 ПДК. Специалисты связывают столь высокий уровень загрязнения со сносом общежития на Октябрьском проспекте, что находилось как раз вблизи ПНЗ №9.

В Воркуте зафиксирован единичный случай превышения нормы по взвешенным веществам в 1,2 раза. В Ухте и Сосногорске превышение нормы загрязнения не выявлено.

Добавим, радиационный фон в Коми соответствует естественному гамма-фону: в пределах от 0,05 до 0,14 микрозивертов в час.

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