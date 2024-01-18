В Сыктывкаре завершились поиски пропавшей 60-летней пенсионерки

Пропавшая 60-летняя Альбина Власова из Нижнего Чова нашлась. Информацию об этом подтвердили в Поисковом отряде Коми "Лиза Алерт". Напомним, женщина не выходила на связь около трех недель, с 30 декабря. Нуждающуюся в медицинской помощи горожанку искали не только волонтеры, почти сразу к поискам подключили также и полицейских. Информация о состоянии Власовой не предоставлена.

Напомним, за минувший 2023 год к помощи поисковиков обращались больше 244 раз. Больше чем в половине случаев пропавших людей удалось найти живыми. Поиски 21 человека продолжаются. 19 пропавших в результате розыскных работ обнаружены погибшими.

Эти результаты в сравнении с 2022 годом говорят о развитии поискового движения в Коми. Для сравнения за указанный год удалось найти живыми лишь 128 человек из 193 полученных заявок.