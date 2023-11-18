В Республике Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТП

В Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТП. Об этом сообщают в региональном ГИБДД. О погибших в ДТП вспоминают каждый год в третье воскресенье ноября. Участники акции ежегодно стараются донести до людей, каким образом можно сохранить жизнь и здоровье.

Известно, что каждый год в ДТП умирают более одного миллиона человек. Согласно статистике, травмы в результате аварий получают 20-30 миллионов человек.

За девять месяцев текущего года случилось больше 110 тысяч аварий. Сотрудники региональной Госавтоинспекции приглашают жителей нашей республики принять участие в акции.