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В Республике Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТП

В Республике Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТПФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТП. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

О погибших в ДТП вспоминают каждый год в третье воскресенье ноября. Участники акции ежегодно стараются донести до людей, каким образом можно сохранить жизнь и здоровье. 

Известно, что каждый год в ДТП умирают более одного миллиона человек. Согласно статистике, травмы в результате аварий получают 20-30 миллионов человек. 

За девять месяцев текущего года случилось больше 110 тысяч аварий. Сотрудники региональной Госавтоинспекции приглашают жителей нашей республики принять участие в акции.

Ранее мы писали о том, что за неделю в Коми сотрудники ГИБДД обнаружили 62 пьяных водителя.

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