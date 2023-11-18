В Республике Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТП
- 13:05 18 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми пройдут социальные акции памяти жертв ДТП. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
О погибших в ДТП вспоминают каждый год в третье воскресенье ноября. Участники акции ежегодно стараются донести до людей, каким образом можно сохранить жизнь и здоровье.
Известно, что каждый год в ДТП умирают более одного миллиона человек. Согласно статистике, травмы в результате аварий получают 20-30 миллионов человек.
За девять месяцев текущего года случилось больше 110 тысяч аварий. Сотрудники региональной Госавтоинспекции приглашают жителей нашей республики принять участие в акции.
Ранее мы писали о том, что за неделю в Коми сотрудники ГИБДД обнаружили 62 пьяных водителя.
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