За неделю в Коми сотрудники ГИБДД обнаружили 62 пьяных водителя

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на территории республики 62 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортными средствами 62 жителей Коми, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения либо отказались проходить медицинское освидетельствование.

В отношении 10 жителей Коми возбудили уголовные дела по факту повторного нахождения за рулем в нетрезвом виде.

На минувших выходных сотрудниками Госавтоинспекции были отстранены от управления транспортным средством 31 водитель. Они также были нетрезвыми или отказались проходить медицинское освидетельствование.

Больше всего пьяных водителей за рулем было найдено в Сыктывкаре, Воркуте, Ухте и Печоре.