В Коми назначен министр образования и науки

Наталья Якимова назначена министром образования и науки Коми. 1 ноября такой указ подписал глава Коми Владимир Уйба. Наталья Владимировна Якимова родилась 13 ноября 1977 года в Сыктывкаре. Ее трудовая деятельность началась в 1999 году, когда она работала учителем иностранного языка в средней школе № 37 в Сыктывкаре. В последующие годы она занимала различные должности в образовательных организациях и органах управления образованием в Республике Коми.

С 2007 по 2009 годы Наталья Якимова была заместителем директора, а затем исполняющей обязанности директора информационно-методического центра. В период с 2009 по 2014 годы она работала в министерстве образования Республики Коми, занимая должности главного специалиста-эксперта и начальника отдела надзора и контроля в сфере образования.

С 2014 по 2018 годы работала в министерстве образования Республики Коми, где занимала должности начальника управления по надзору и контролю в сфере образования и первого заместителя министра. В 2018 году она впервые стала исполняющей обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а затем в 2019 году была назначена министром.