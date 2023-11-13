Уроженца Коми арестовали за спонсорство террористов
- 16:44 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
20-летний уроженец Коми приговорен к 6-ти годам тюрьмы за финансовую поддержку запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). О приговоре рассказала вологодская пресс-служба УФСБ.
Согласно сообщению, в ходе оперативно-розыскных действий, проведенных УФСБ РФ, была обнаружена преступная деятельность подозреваемого. Молодой человек, находясь в Воркуте в 2020 году, осуществил перевод денег Исламскому государству. Эти средства предположительно использовались боевиками для финансирования своих преступных действий, покупки оружия и экипировки, а также для организации и подготовки терактов.
Полиция провела тщательное расследование по данному делу в соответствии со статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся финансирования терроризма. В результате, собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Его вина в финансировании террористической организации Исламское государство была доказана в суде. Нарушение закона о финансировании терроризма является серьезным преступлением и подлежит жесткому наказанию.
Приговор, вынесенный в Вологодской области, свидетельствует о серьезности борьбы с террористической деятельностью и финансированием таких организаций в России. Власти продолжают направлять усилия на предотвращение и пресечение финансовых потоков, питающих террористическую деятельность, и призывают граждан быть бдительными и информировать о подозрительных операциях и действиях лиц, связанных с экстремистскими группировками. Безопасность и внутренняя стабильность - приоритетные задачи государства, и они требуют совместных усилий всех граждан.
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