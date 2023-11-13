Уроженца Коми арестовали за спонсорство террористов

Согласно сообщению, в ходе оперативно-розыскных действий, проведенных УФСБ РФ, была обнаружена преступная деятельность подозреваемого. Молодой человек, находясь в Воркуте в 2020 году, осуществил перевод денег Исламскому государству. Эти средства предположительно использовались боевиками для финансирования своих преступных действий, покупки оружия и экипировки, а также для организации и подготовки терактов.

Полиция провела тщательное расследование по данному делу в соответствии со статьей 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся финансирования терроризма. В результате, собранные доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.