Сыктывкарский дом быта перейдет в собственность Республики

Это решение было принято в рамках финансового планирования и развития региона. Постановление, содержащее этот перечень, было подписано первым заместителем председателя Правительства Коми - Эльмирой Ахмеевой.

Согласно данным этого документа, единственным объектом, включенным в перечень, является здание под названием "Дом быта". Это здание имеет общую площадь 7 308,9 квадратных метров и располагается на земельном участке площадью 2 779 квадратных метров. Стоимость данного объекта оценивается в 300 миллионов рублей.