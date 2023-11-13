Сыктывкарский дом быта перейдет в собственность Республики
- 14:30 13 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Коми утвердили перечень объектов недвижимого имущества, которые будут приобретены в государственную собственность Республики Коми в 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025 годов.
Это решение было принято в рамках финансового планирования и развития региона. Постановление, содержащее этот перечень, было подписано первым заместителем председателя Правительства Коми - Эльмирой Ахмеевой.
Согласно данным этого документа, единственным объектом, включенным в перечень, является здание под названием "Дом быта". Это здание имеет общую площадь 7 308,9 квадратных метров и располагается на земельном участке площадью 2 779 квадратных метров. Стоимость данного объекта оценивается в 300 миллионов рублей.
Важно отметить, что приобретение данного имущества будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. Это позволит гарантировать стабильность и устойчивость в развитии региона, а также создать дополнительные возможности для повышения качества жизни жителей Коми.
Согласно планам, приобретение здания "Дом быта" будет осуществлено в четвертом квартале 2023 года. Это позволит правительству Коми в полной мере воспользоваться функционалом данного объекта и активно развивать социальную инфраструктуру региона.
Такое решение является частью обширной программы по развитию экономики и инфраструктуры Коми. Правительство Республики стремится обеспечить комфортные условия для жизни жителей региона и создать благоприятную инвестиционную среду для предпринимателей.
Следует отметить, что данное решение встретило поддержку главы республики и было принято после проведения тщательного анализа потребностей региональной экономики. Руководство Коми уверено, что реализация данного проекта будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию региона, а также созданию новых рабочих мест и повышению благосостояния населения.
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