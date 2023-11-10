Осужден житель Коми за ограбление собственной бабушки
- 16:30 10 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В городе Сосногорске назначено наказание в виде лишения свободы для 23-летнего жителя, совершившего кражу денег у своей бабушки.
Подсудимый, который ранее уже был судим, похитил банковскую карту у своей бабушки, которую она получила от своей знакомой на время.
Суд установил, что осужденный обнаружил карту в доме и сознательно, в целях личной выгоды, использовал ее в банкомате. Он знал пин-код от карты и получил доступ к банковскому счету потерпевшей, где обнаружил некоторую сумму денег. Подсудимый осуществил перевод 4000 рублей с этого счета на свою карту, после чего снял деньги с нее. Таким образом, он нанес материальный ущерб своей бабушке, хотя сумма не является значительной.
При рассмотрении дела судом было принято решение, что для исправления осужденного О. необходима реальная изоляция от общества. Исходя из предыдущей судимости и неявки осужденного на выполнение назначенных принудительных работ, лишение свободы было признано единственным подходящим наказанием. Ранее назначенное наказание в виде принудительных работ было заменено на лишение свободы сроком на 1 год 4 месяца.
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