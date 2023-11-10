Осужден житель Коми за ограбление собственной бабушки

Подсудимый, который ранее уже был судим, похитил банковскую карту у своей бабушки, которую она получила от своей знакомой на время.

Суд установил, что осужденный обнаружил карту в доме и сознательно, в целях личной выгоды, использовал ее в банкомате. Он знал пин-код от карты и получил доступ к банковскому счету потерпевшей, где обнаружил некоторую сумму денег. Подсудимый осуществил перевод 4000 рублей с этого счета на свою карту, после чего снял деньги с нее. Таким образом, он нанес материальный ущерб своей бабушке, хотя сумма не является значительной.