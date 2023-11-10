Мошенники в Коми начали копировать соцсети работодателей

На этот раз злоумышленники придумали своего рода уловки с использованием поддельных аккаунтов работодателей в различных социальных сетях и мессенджерах. Невинные работники оказываются в центре внимания, получая сообщения от "руководителей" о предстоящем важном звонке со стороны правоохранительных органов или государственных учреждений. Казалось бы, что может быть опасного в такой обстановке?

Подделанные профили обладают реальной информацией о руководителях, включая полное имя и фото, делая их почти неотличимыми от настоящих. Вот где ловушка! Лжеруководитель, уверенный в своих искусствах манипуляции, обращается к потенциальной жертве по имени и отчеству, выигрывая доверие и внушая надежность, просит принять вышеупомянутый звонок.