Мошенники в Коми начали копировать соцсети работодателей
- 10 ноября 14:30
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- Дмитрий Толстенёв
Отделение Банка России в лице представителей республики Коми срочно информирует о поступивших данных о новой схеме обмана, применяемой недоброжелателями.
На этот раз злоумышленники придумали своего рода уловки с использованием поддельных аккаунтов работодателей в различных социальных сетях и мессенджерах. Невинные работники оказываются в центре внимания, получая сообщения от "руководителей" о предстоящем важном звонке со стороны правоохранительных органов или государственных учреждений. Казалось бы, что может быть опасного в такой обстановке?
Подделанные профили обладают реальной информацией о руководителях, включая полное имя и фото, делая их почти неотличимыми от настоящих. Вот где ловушка! Лжеруководитель, уверенный в своих искусствах манипуляции, обращается к потенциальной жертве по имени и отчеству, выигрывая доверие и внушая надежность, просит принять вышеупомянутый звонок.
Обманутому сотруднику предоставляется множество ложных просьб. В ходе разговора злоумышленники не стесняются требовать конфиденциальную информацию, выманивать банковские реквизиты и подстегивать к переводу денежных средств на якобы "безопасный" счет.
Призываем всех граждан быть бдительными и осторожными! Отделение Банка России призывает не поддаваться манипуляциям и не доверять сомнительным запросам по телефону или через интернет. Берегите свои личные данные и финансы, так как в будущем это может оказаться ключевым фактором защиты от недобросовестных мошенников.
Если вы обнаружили подозрительные действия или стали жертвой такого обмана, сразу же обращайтесь в полицию и обязательно информируйте о случившемся вашего работодателя. Только объединив наши усилия, мы сможем справиться с этой новой волной мошенничества и обезопасить республику Коми от коварных киберопераций.
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