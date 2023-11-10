В Сыктывкаре открывается новый парк

Сыктывкарская Орбита становится все ближе к завершению своего облика. Согласно информации от подрядчика, работы по благоустройству общественного пространства на улице Малышева будут закончены до конца недели.

Этот проект вписывается в рамки национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), который активно реализуется в Сыктывкаре. Одобрение этого проекта среди жителей города не вызвало никаких сомнений. Более 2,2 тысячи граждан проголосовали за обновление общественной территории по улице Малышева в 2022 году. И теперь их ожидание почти сбылось.

Подрядчик уже успешно завершил большую часть дела. Чиновники, проверявшие ход выполнения строительства, в начале октября зафиксировали завершение работ на уровне 95%. Это уже является весьма внушительным результатом.

Если говорить о конкретных элементах общественной территории, то уже установлена универсальная спортивная площадка, а также тренажерные и воркаут-комплексы, которые будут доступны всем желающим поддерживать свою физическую форму на высоком уровне. Для маленьких жителей города создан детский игровой комплекс, где они смогут весело и безопасно проводить время. Зона отдыха, также включенная в общественное пространство, станет отличным местом для расслабления и встреч с друзьями.

Особое внимание уделено малым архитектурным формам, которые доставлены и уже установлены на территории. Это придаст особый колорит и индивидуальность общественному пространству на улице Малышева.