В Коми начали строить газопровод для одного из сел

Специалисты "Газпром газораспределение Сыктывкар" начали строительство новых внутрипоселковых сетей газоснабжения в селе Корткерос.

Проект, общей протяженностью 57,4 километра, был запущен с целью обеспечить более 1150 домовладений доступом к природному газу. Эти газораспределительные сети являются частью большой Программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период с 2021 по 2025 год. Реализация этой программы ставит перед собой задачу улучшить газоснабжение и расширить использование природного газа в данном регионе.

Строительство новых сетей газоснабжения в Корткеросе имеет стратегическое значение для развития села. Подключение более 1150 домов к природному газу значительно улучшит качество жизни семей, проживающих в данном районе.

Предоставление доступа к природному газу позволит жителям использовать его в бытовых нуждах, а также в качестве источника энергии для отопления и готовки пищи.

Высококвалифицированные специалисты "Газпром газораспределение Сыктывкар" готовы выполнить задачу по строительству без производственных простоев и с соблюдением всех норм и требований безопасности.