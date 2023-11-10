В Коми начали строить газопровод для одного из сел
- 11:30 10 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Специалисты "Газпром газораспределение Сыктывкар" начали строительство новых внутрипоселковых сетей газоснабжения в селе Корткерос.
Проект, общей протяженностью 57,4 километра, был запущен с целью обеспечить более 1150 домовладений доступом к природному газу.
Эти газораспределительные сети являются частью большой Программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми на период с 2021 по 2025 год. Реализация этой программы ставит перед собой задачу улучшить газоснабжение и расширить использование природного газа в данном регионе.
Строительство новых сетей газоснабжения в Корткеросе имеет стратегическое значение для развития села. Подключение более 1150 домов к природному газу значительно улучшит качество жизни семей, проживающих в данном районе.
Предоставление доступа к природному газу позволит жителям использовать его в бытовых нуждах, а также в качестве источника энергии для отопления и готовки пищи.
Высококвалифицированные специалисты "Газпром газораспределение Сыктывкар" готовы выполнить задачу по строительству без производственных простоев и с соблюдением всех норм и требований безопасности.
Строительство внутрипоселковых сетей газоснабжения в Корткеросе является еще одним шагом к развитию инфраструктуры газоснабжения в Республике Коми. Этот проект позволит селу быть энергоэффективным и экологически чистым, снизить зависимость от традиционных видов энергии и повысить уровень комфорта для его жителей.
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