В зоне СВО погиб житель Коми Андрей Домрычев
- 11:00 10 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Трагические вести пришли из Сысольского района. В ходе СВО погиб житель этого района - Андрей Домрычев. Об этом горьком происшествии рассказал лидер региона, Владимир Уйба.
Андрей Домрычев появился на свет в небольшом поселке Первомайский и работал мастером отделения ремонтного взвода. Его смерть стала тяжелым ударом для всей его семьи и близких. Руководитель Коми, Владимир Уйба, высказал глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.
Глава региона сказал, что Андрей Сергеевич с честью выполнил свой воинский и гражданский долг. Он совершил подвиг, пожертвовав жизнью за свободу и независимость нашей страны. Мужество и отвага Андрея Сергеевича - истинный пример патриотизма и беззаветной любви к Родине. Глава Коми подчеркнул, что мы вечно будем помнить этого защитника Отечества, вечная слава Герою.
Несмотря на такие новости, гордость за отвагу и жертвенность Андрея Домрычева остается в сердцах жителей Коми. Его доблесть и преданность принципам, за которые он сражался, останутся навсегда в истории региона. Это напоминает всем нам о том, что свобода и независимость никогда не должны быть взяты как должное.
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