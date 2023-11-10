В зоне СВО погиб житель Коми Андрей Домрычев

Андрей Домрычев появился на свет в небольшом поселке Первомайский и работал мастером отделения ремонтного взвода. Его смерть стала тяжелым ударом для всей его семьи и близких. Руководитель Коми, Владимир Уйба, высказал глубокие соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего.

Глава региона сказал, что Андрей Сергеевич с честью выполнил свой воинский и гражданский долг. Он совершил подвиг, пожертвовав жизнью за свободу и независимость нашей страны. Мужество и отвага Андрея Сергеевича - истинный пример патриотизма и беззаветной любви к Родине. Глава Коми подчеркнул, что мы вечно будем помнить этого защитника Отечества, вечная слава Герою.