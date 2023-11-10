В Сыктывкаре построят новый крытый ледовый каток

Этот вопрос был активно обсужден на заседании постоянных комиссий Совета Сыктывкара, где рассматривались предлагаемые изменения в правилах землепользования и застройке. В настоящий момент обсуждается возможность изменения категории территории на "Зона спортивных комплексов и сооружений", что позволит реализовать задумку о создании спортивного кластера.

Идея строительства спортивного комплекса на улице Воркутинской появилась по поручению главы Республики Коми Владимира Уйбы. Он признал важность развития спорта в регионе и дал указание провести необходимые мероприятия для реализации этой задачи.