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В Коми из аварийных домов за 4 года расселили более 4,2 тысяч человек

В Коми из аварийных домов за 4 года расселили более 4,2 тысяч человекФото из архива редакции

Как следует из последнего видеообращения лидера региона Владимира Уйбы Коми, руководство республики ведет активную работу по переселению граждан из непригодного жилья.

По словам г-на Уйбы, в регионе спроектирована и успешно практикуется адресная программа по расселению. Проект ориентирован на граждан, живущих в некачественных домах и подавших заявку до 1 января 2017 года.

Согласно данной инициативе, 15 муниципалитетов активно участвуют в процессе расселения. И уже сейчас 7 из них закончили программу расселения своих граждан. Это Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Ухта, Печора, Княжпогостский и Удорский район.

Правительство республики сосредотачивает все усилия на реализации данной программы, поскольку это значимый шаг в решении проблемы аварийного жилищного фонда и обеспечении комфортных условий проживания граждан. Ожидается, что расселение будет иметь положительный социально-экономический эффект, и общее качество жизни в регионе значительно повысится.

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