В Коми из аварийных домов за 4 года расселили более 4,2 тысяч человек
- 09:30 10 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Как следует из последнего видеообращения лидера региона Владимира Уйбы Коми, руководство республики ведет активную работу по переселению граждан из непригодного жилья.
По словам г-на Уйбы, в регионе спроектирована и успешно практикуется адресная программа по расселению. Проект ориентирован на граждан, живущих в некачественных домах и подавших заявку до 1 января 2017 года.
Согласно данной инициативе, 15 муниципалитетов активно участвуют в процессе расселения. И уже сейчас 7 из них закончили программу расселения своих граждан. Это Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Ухта, Печора, Княжпогостский и Удорский район.
Правительство республики сосредотачивает все усилия на реализации данной программы, поскольку это значимый шаг в решении проблемы аварийного жилищного фонда и обеспечении комфортных условий проживания граждан. Ожидается, что расселение будет иметь положительный социально-экономический эффект, и общее качество жизни в регионе значительно повысится.
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