В Коми из аварийных домов за 4 года расселили более 4,2 тысяч человек

По словам г-на Уйбы, в регионе спроектирована и успешно практикуется адресная программа по расселению. Проект ориентирован на граждан, живущих в некачественных домах и подавших заявку до 1 января 2017 года.

Согласно данной инициативе, 15 муниципалитетов активно участвуют в процессе расселения. И уже сейчас 7 из них закончили программу расселения своих граждан. Это Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Ухта, Печора, Княжпогостский и Удорский район.