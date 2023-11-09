6 тысяч пациентов Коми оздоровились в санаториях по льготам
- 16:54 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Согласно информации, полученной от Министерства здравоохранения Коми, начиная с января 2023 года, почти 6 тысяч пациентов региона воспользовались льготными путевками, оплаченными за счет средств регионального бюджета.
Санатории, которые посетили пациенты, включают "Лозым", "Кедр", "Серегово", а также филиалы: "Колос" в городе Киров и "Северное сияние" в городе Саки, Крым.
Заметим, что особое внимание было уделено здоровью детей, поскольку 2858 из них приняли участие в этой программе. Результаты оказались весьма обнадеживающими, поскольку число детей, которые смогли отдохнуть и улучшить свое здоровье, превысило прошлогодний показатель почти на 13%.
Примечательно, что глава Коми Владимир Уйба поставил задачу обеспечить дополнительные финансовые средства на оздоровление детей и родителей. В соответствии с его поручением, в 2023 году в санаторий "Северное сияние" было дополнительно направлено 23,6 миллиона рублей из республиканского бюджета.
Такие меры позволяют региону продвигаться вперед в области здравоохранения и оказания помощи населению. Предоставление льготных путевок - это важная возможность для многих пациентов получить нужное лечение и восстановление своего здоровья, особенно для детей, которые находятся в стадии активного роста и развития.
Региональное бюджетное финансирование санаторных программ является приоритетной задачей для руководства Коми и позволяет создавать условия для лечебного отдыха населения. Такие меры имеют положительный эффект на здоровье и благополучие населения региона, а также способствуют развитию туристической индустрии и экономики.
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