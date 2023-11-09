6 тысяч пациентов Коми оздоровились в санаториях по льготам

Санатории, которые посетили пациенты, включают "Лозым", "Кедр", "Серегово", а также филиалы: "Колос" в городе Киров и "Северное сияние" в городе Саки, Крым.

Заметим, что особое внимание было уделено здоровью детей, поскольку 2858 из них приняли участие в этой программе. Результаты оказались весьма обнадеживающими, поскольку число детей, которые смогли отдохнуть и улучшить свое здоровье, превысило прошлогодний показатель почти на 13%.