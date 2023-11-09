В Коми учреждены денежные подарки для молодых творческих деятелей

По словам Эльмиры Ахмеевой, эта мера была предпринята с целью поддержки молодых талантов в области культуры и искусства в Республике Коми. Денежные поощрения направлены на стимулирование творческой деятельности, а также для повышения престижа творческих профессий и специальностей.

Обращаясь к участникам молодежной культурной сцены, Эльмира Ахмеева призвала их не упускать возможность получить эти денежные подарки. Она подчеркнула важность поддержки молодых талантов и их развития для культурного обогащения общества и сохранения национальных традиций.