В Коми наградили победителей конкурса «Лучший урок письма»

Это заслуженное признание творческого проекта и профессионализма Веры Лузяниной, которая на протяжении многих лет помогает ученикам развивать свои навыки письма и выразительности.

Но не только Вера Лузянина отмечена на конкурсе. Еще одна талантливая выпускница Объячевской школы, Екатерина Карауш, стала лауреатом в номинации "Наставник - создатель будущего". Екатерина, сейчас являющаяся студенткой медицинского колледжа г. Сыктывкара, посвятила свою конкурсную работу наставнику - Вере Лузяниной. Своими словами и исследованиями Екатерина рассказала о том, какую важную роль играют учителя в формировании будущего поколения.