В Коми наградили победителей конкурса «Лучший урок письма»
- 14:30 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Преподаватель русского языка и литературы средней школы с. Объячево, Вера Лузянина, с гордостью носит звание победителя в номинации "Лучшая методическая разработка урока письма".
Это заслуженное признание творческого проекта и профессионализма Веры Лузяниной, которая на протяжении многих лет помогает ученикам развивать свои навыки письма и выразительности.
Но не только Вера Лузянина отмечена на конкурсе. Еще одна талантливая выпускница Объячевской школы, Екатерина Карауш, стала лауреатом в номинации "Наставник - создатель будущего". Екатерина, сейчас являющаяся студенткой медицинского колледжа г. Сыктывкара, посвятила свою конкурсную работу наставнику - Вере Лузяниной. Своими словами и исследованиями Екатерина рассказала о том, какую важную роль играют учителя в формировании будущего поколения.
В ходе торжественной церемонии награждения, представители Почты поздравили лауреатов и вручили им памятные дипломы и призы от компании и Профсоюза работников связи. Это заслуженные подарки и признания, которые станут символом труда и достижений Веры Лузяниной и Екатерины Карауш.
Поздравляем девушек с этими заслуженными наградами и желаем им дальнейших успехов в их труде. Им прямая дорога к формированию нового поколения, где русский язык и литература будут высоко цениться и уважаться. Благодаря таким учителям и студентам, будущее нашей страны становится ярче и успешнее.
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