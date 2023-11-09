В Сыктывкаре желающие могут помочь бедным животным
- 13:00 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре, в Молодежной библиотеке, состоится благотворительная акция «Кто сказал «Мяу?», направленная на оказание помощи бездомным животным. Мероприятие, пользующееся огромной популярностью среди жителей города, запланировано на 12 ноября.
По информации организаторов, все желающие смогут прийти в библиотеку и принять участие в различных мастер-классах, посвященных созданию игрушек для животных, а также украшению лотков и переносок. Эти вещи будут предоставлены приютам для бездомных кошек и собак, где они окажут значительную помощь в улучшении условий проживания животных.
Однако, уже сейчас все желающие могут внести свой вклад в дело спасения бездомных животных, просто приобретя необходимые вещи. Покупка корма, наполнителей, переносок, лотков, лекарств и гигиенических средств будет лучшим путем помочь бездомным питомцам, которые остались без заботы и любви.
Важно отметить, что все собранные средства и приобретенные товары будут переданы специализированным приютам, где животным будет оказываться необходимая медицинская помощь, кормление и уход. Организаторы акции призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к этому делу и сделать шаг навстречу маленьким бездомным созданиям!
Подробности о мероприятии, а также информацию о том, как можно помочь заранее, можно уточнить в Молодежной библиотеке, где сотрудники с удовольствием ответят на все вопросы и предоставят необходимые рекомендации.
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