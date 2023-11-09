В Сыктывкаре желающие могут помочь бедным животным

По информации организаторов, все желающие смогут прийти в библиотеку и принять участие в различных мастер-классах, посвященных созданию игрушек для животных, а также украшению лотков и переносок. Эти вещи будут предоставлены приютам для бездомных кошек и собак, где они окажут значительную помощь в улучшении условий проживания животных.

Однако, уже сейчас все желающие могут внести свой вклад в дело спасения бездомных животных, просто приобретя необходимые вещи. Покупка корма, наполнителей, переносок, лотков, лекарств и гигиенических средств будет лучшим путем помочь бездомным питомцам, которые остались без заботы и любви.