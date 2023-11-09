В Сыктывкаре введут единый формат для новых досок памяти

В связи с растущим числом памятных объектов, появляющихся на фасадах зданий, мэрия задумалась о необходимости унификации. Однако этот вопрос является довольно деликатным.

На заседании постоянных комиссий совета Сыктывкара, которое состоялось 8 ноября, депутаты обсудили поправки в документах, определяющих порядок посмертного увековечивания заслуженных личностей. Согласно общему правилу, мемориальные доски и другие памятные объекты могут быть установлены только через три года после смерти человека. Однако исключение сделано для военнослужащих, получивших звание Героя России, а также для лиц, награжденных Орденом Мужества.