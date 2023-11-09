Жителя Коми оштрафовали за хранение наркотиков

Суд установил, что в конце сентября 2023 года в дежурную часть ОВД по г. Усинску поступило сообщение о том, что в приемное отделение Усинской центральной районной больницы с острой парентеральной наркотической интоксикацией доставлен работник одного из предприятий.

В ходе осмотра места происшествия в шкафчике работника П. были обнаружены электронные весы и ложка, содержащие слоистые вещества, которые по заключению экспертизы являются наркотиками. Данные вещества запрещены законодательством Российской Федерации и международными конвенциями и относятся к категории наркотических средств.