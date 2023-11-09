Жителя Коми оштрафовали за хранение наркотиков
- 11:00 9 ноября
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
За незаконное хранение наркотиков на жителя города Усинска был наложен административный штраф в размере 4 000 рублей.
Суд установил, что в конце сентября 2023 года в дежурную часть ОВД по г. Усинску поступило сообщение о том, что в приемное отделение Усинской центральной районной больницы с острой парентеральной наркотической интоксикацией доставлен работник одного из предприятий.
В ходе осмотра места происшествия в шкафчике работника П. были обнаружены электронные весы и ложка, содержащие слоистые вещества, которые по заключению экспертизы являются наркотиками. Данные вещества запрещены законодательством Российской Федерации и международными конвенциями и относятся к категории наркотических средств.
В связи с этим житель города Усинска привлечен к административной ответственности по статье 6, пункту 8, части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушитель П. в суде признал свою вину, но отказался комментировать произошедшее. Судья по безопасности Пармского судебного участка г. Усинска Республики Коми вынес обвинительный приговор в отношении правонарушителя. П. признан виновным в совершении административного правонарушения. Назначен административный штраф в размере 4 000 руб.
Такие меры ответственности направлены на поддержание общественного порядка и борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Власти Усинска и других городов принимают меры для предотвращения распространения наркотических веществ и обеспечения безопасности граждан.
...