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Жителя Коми оштрафовали за хранение наркотиков

Жителя Коми оштрафовали за хранение наркотиковФото из архива редакции

За незаконное хранение наркотиков на жителя города Усинска был наложен административный штраф в размере 4 000 рублей.

Суд установил, что в конце сентября 2023 года в дежурную часть ОВД по г. Усинску поступило сообщение о том, что в приемное отделение Усинской центральной районной больницы с острой парентеральной наркотической интоксикацией доставлен работник одного из предприятий.

В ходе осмотра места происшествия в шкафчике работника П. были обнаружены электронные весы и ложка, содержащие слоистые вещества, которые по заключению экспертизы являются наркотиками. Данные вещества запрещены законодательством Российской Федерации и международными конвенциями и относятся к категории наркотических средств.

В связи с этим житель города Усинска привлечен к административной ответственности по статье 6, пункту 8, части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Правонарушитель П. в суде признал свою вину, но отказался комментировать произошедшее. Судья по безопасности Пармского судебного участка г. Усинска Республики Коми вынес обвинительный приговор в отношении правонарушителя. П. признан виновным в совершении административного правонарушения. Назначен административный штраф в размере 4 000 руб.

Такие меры ответственности направлены на поддержание общественного порядка и борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Власти Усинска и других городов принимают меры для предотвращения распространения наркотических веществ и обеспечения безопасности граждан.

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