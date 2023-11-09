Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре
- 10:30 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Согласно прогнозу погоды от синоптиков ЦГМС, на 9 ноября в регионе Коми ожидается непогода. Эксперты предупреждают о появлении мокрого снега и туманов.
По информации специалистов, ветер будет дуть с направления юго-запад со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Также на территории региона ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от -2 до +3 градусов Цельсия.
Однако, жители города Сыктывкар могут отпустить свои зонты. В этом городе предсказана облачная погода без осадков. Скорость ветра будет составлять от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью и днем ожидается в пределах от 0 до +2 градусов Цельсия.
Таким образом, жители Коми сегодня должны подготовиться к непогоде, снабдившись зонтиками и теплой одеждой. В то же время, счастливые обитатели Сыктывкара могут наслаждаться облачной погодой без осадков. Однако, не стоит забывать о прохладной температуре на улице, и лучше всего одеваться соответствующе времени года.
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