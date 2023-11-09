Синоптики рассказали о погоде в Сыктывкаре

По информации специалистов, ветер будет дуть с направления юго-запад со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Также на территории региона ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от -2 до +3 градусов Цельсия.

Однако, жители города Сыктывкар могут отпустить свои зонты. В этом городе предсказана облачная погода без осадков. Скорость ветра будет составлять от 4 до 9 метров в секунду. Температура ночью и днем ожидается в пределах от 0 до +2 градусов Цельсия.