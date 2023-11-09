Путин назначил зампреда Верховного суда Коми

Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года No829 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" были объявлены новые имена, вносящие свой вклад в развитие и совершенствование российской юстиции.

Одним из ключевых изменений стало назначение Шевелёва Андрея Станиславовича на пост заместителя председателя Верховного Суда Республики Коми. Его полномочия будут охватывать шестилетний срок, в течение которого он сможет внести значимый вклад в решение сложных и ответственных дел. Шевелёв Андрей Станиславович известен своими высокими профессиональными качествами и преданностью принципам справедливости, позволяющими ему успешно вести работу в судебной системе.