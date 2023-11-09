Путин назначил зампреда Верховного суда Коми
- 09:00 9 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Вновь на территории Российской Федерации произошли изменения в системе судебных назначений.
Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года No829 "О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации" были объявлены новые имена, вносящие свой вклад в развитие и совершенствование российской юстиции.
Одним из ключевых изменений стало назначение Шевелёва Андрея Станиславовича на пост заместителя председателя Верховного Суда Республики Коми. Его полномочия будут охватывать шестилетний срок, в течение которого он сможет внести значимый вклад в решение сложных и ответственных дел. Шевелёв Андрей Станиславович известен своими высокими профессиональными качествами и преданностью принципам справедливости, позволяющими ему успешно вести работу в судебной системе.
Кроме того, Сообцокова Ксения Муратовна была назначена на должность судьи Сосногорского городского суда. Ее назначение является важным шагом на пути совершенствования правосудия на местном уровне. Ксения Муратовна известна как квалифицированный юрист, способный принимать обоснованные и справедливые решения, способствующие развитию правового государства.
Назначение новых представителей ведет к усилению судебной системы Российской Федерации и повышению ее эффективности. Такие шаги позволяют обеспечить надежность судебного решения в стране и придать ему большую авторитетность. Это особенно важно в сложной современной политической и экономической обстановке, когда российская правовая система должна быть максимально устойчивой и непредвзятой.
Подобные изменения в судебной системе России свидетельствуют о стремлении власти создать сильное и независимое судебное ветвление в государстве. Такие шаги способствуют повышению веры граждан в правосудие и укреплению правовых гарантий для каждого гражданина. Общественность ожидает от новых назначенных судей и их коллег высоконравственного и беспристрастного решения правовых вопросов, способных укрепить доверие к судебной системе в целом.
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