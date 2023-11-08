В Сыктывкаре произошла крупная авария

По информации, предоставленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики Коми, в результате аварии никто не пострадал, и никому не потребовалась медицинская помощь.

Дорожные службы незамедлительно приступили к организации эвакуации поврежденных транспортных средств с места происшествия, чтобы восстановить проходимость автотрассы и уменьшить дискомфорт для автолюбителей.