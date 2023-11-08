В Сыктывкаре произошла крупная авария
- 16:30 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
На улице Интернациональная 133, неподалеку от известного отеля Авалон, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к образованию длинной пробки на данном участке дороги.
По информации, предоставленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики Коми, в результате аварии никто не пострадал, и никому не потребовалась медицинская помощь.
Дорожные службы незамедлительно приступили к организации эвакуации поврежденных транспортных средств с места происшествия, чтобы восстановить проходимость автотрассы и уменьшить дискомфорт для автолюбителей.
Ситуация на дороге была осложнена плотным потоком транспорта.
Очевидцы происшествия утверждают, что автомобили попали в столкновение из-за непредвиденных обстоятельств. Причины аварии все еще предстоит выяснить. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД для проведения официального расследования и установления всех обстоятельств произошедшего.
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