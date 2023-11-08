Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре произошла крупная авария

В Сыктывкаре произошла крупная аварияФото из архива редакции

На улице Интернациональная 133, неподалеку от известного отеля Авалон, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к образованию длинной пробки на данном участке дороги.

По информации, предоставленной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики Коми, в результате аварии никто не пострадал, и никому не потребовалась медицинская помощь.

Дорожные службы незамедлительно приступили к организации эвакуации поврежденных транспортных средств с места происшествия, чтобы восстановить проходимость автотрассы и уменьшить дискомфорт для автолюбителей.

Ситуация на дороге была осложнена плотным потоком транспорта.

Очевидцы происшествия утверждают, что автомобили попали в столкновение из-за непредвиденных обстоятельств. Причины аварии все еще предстоит выяснить. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД для проведения официального расследования и установления всех обстоятельств произошедшего.

...

  • 0

Популярное

Последние новости