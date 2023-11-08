В Сыктывкаре «заминирована» Женская гимназия

После получения сообщения представители гимназии немедленно вызвали спасательную службу, которая прибыла на место событий в кратчайшие сроки. Спасатели провели тщательный обход всего учебного заведения с целью обнаружения возможной взрывчатки, однако никаких опасных предметов не было найдено.

В связи с полученной угрозой были приняты все необходимые меры безопасности. Ученики и сотрудники быстро и организованно эвакуированы из здания гимназии, чтобы избежать любых возможных рисков.