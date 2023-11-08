В Сыктывкаре «заминирована» Женская гимназия
- 15:48 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Сыктывкарская Женская гимназия оказалась в центре событий вчера, когда получила угрожающее сообщение о наличии заложенной на ее территории бомбы. Инцидент произошел 7 ноября и вызвал панику среди учеников и персонала.
После получения сообщения представители гимназии немедленно вызвали спасательную службу, которая прибыла на место событий в кратчайшие сроки. Спасатели провели тщательный обход всего учебного заведения с целью обнаружения возможной взрывчатки, однако никаких опасных предметов не было найдено.
В связи с полученной угрозой были приняты все необходимые меры безопасности. Ученики и сотрудники быстро и организованно эвакуированы из здания гимназии, чтобы избежать любых возможных рисков.
Полиция начала расследование данного инцидента. Ведется работа по выявлению и аресту виновника этого серьезного правонарушения. Пока участники опасного розыгрыша остаются неизвестными, полицейские обращаются к жителям города с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании.
Учебный процесс в гимназии временно прерван до тех пор, пока полиция не завершит расследование и не обеспечит безопасность для всех присутствующих. Администрация гимназии обещает восстановить обычный режим работы как можно скорее и принять все меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
В настоящее время жители Сыктывкара выразили свое решительное осуждение таких актов, подчеркнув, что безопасность детей и образовательных учреждений должна быть на самом высоком уровне. Они выразили надежду, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем и привлекут виновных к суровому наказанию.
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