Житель Коми осужден за попытку суицида

Житель этого города, господин Л., был обвинен в совершении подобного правонарушения после того, как позвонил в полицию и заявил о своем намерении совершить суицид.

На судебное заседание господин Л. не явился лично, а попросил рассмотреть дело в его отсутствие. Кроме того, он признал свою вину и согласился с правонарушением.