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Житель Коми осужден за попытку суицида

Житель Коми осужден за попытку суицидаФото из архива редакции

Административная ответственность за заведомо ложный вызов полиции стала предметом рассмотрения суда в Усинске.

Житель этого города, господин Л., был обвинен в совершении подобного правонарушения после того, как позвонил в полицию и заявил о своем намерении совершить суицид.

На судебное заседание господин Л. не явился лично, а попросил рассмотреть дело в его отсутствие. Кроме того, он признал свою вину и согласился с правонарушением.

По данным судебного решения, установлено, что 9 сентября 2023 года господин Л. был в состоянии алкогольного опьянения, когда позвонил в службу экстренной помощи 112 и заявил о своем намерении покончить жизнь самоубийством. Таким образом, он совершил заведомо ложный вызов полиции.

Обвинение господина Л. в совершении заведомо ложного вызова полиции было подтверждено протоколом об административном правонарушении, а также его собственными объяснениями, полученными с соблюдением требований КоАП РФ. Он был предупрежден перед дачей показаний в соответствии со статьей 17.9 КоАП РФ. Также в дело был включен рапорт оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по городу Усинску и другие материалы, подтверждающие вину господина Л.

Теперь господин Л. может лицом к лицу столкнуться с административной ответственностью за свое противоправное действие. Решение по данному делу будет принято судом, и господин Л. может ожидать наказания, соответствующего законодательству России.

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