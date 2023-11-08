В Сыктывкар прибудет поезд Деда Мороза
- 13:00 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В субботу, 11 ноября, начнется невероятное путешествие самого волшебного дедушки Деда Мороза и его сказочной компании! Он отправится в увлекательное путешествие на поезде, чтобы поздравить всех детей с наступающими новогодними праздниками.
Главный герой нашего детства прибудет из Великого Устюга и совершит остановку в различных городах. Но особое внимание уделит Дед Мороз Коми. С ребятами из этой республики он давно поддерживает особую связь и всегда приносит им много радости.
Так, вторым городом на маршруте станет Воркута. Этот прекрасный уголок Коми известен своей красотой и гостеприимством. Волшебник не мог пройти мимо этого города и обязательно остановится здесь, чтобы встретиться со всеми желающими.
15 ноября, поезд направится в Усинск. Здесь Дед Мороз подарит любимым детям свою улыбку и теплоту новогодних праздников. Все желающие смогут пообщаться с главным дедушкой, рассказать ему свои мечты и загадать заветное желание.
Печора будет следующим городом, который почетно примет нашего волшебника. 16 ноября здесь пройдет настоящий праздник сказочных встреч и радостных эмоций. Дети будут с нетерпением ждать своего излюбленного героя и море веселья, которое он приносит с собой. Конечной точкой поезда станет Сыктывкар.
Зрелищная программа и увлекательные развлечения не оставят равнодушными никого. Все желающие смогут окунуться в волшебный мир Деда Мороза и сказки, исполнить любое желание и поверить в чудо.
А чтобы никто не ушел с праздника с пустыми руками, для встречающих Деда Мороза будет работать сувенирная лавка. Здесь каждый сможет выбрать себе подарок на память, чтобы сохранить частичку волшебства и воспоминаний об этом ярком событии.
Кафе также будет открыто для всех желающих. Здесь можно будет отведать вкусную еду и напитки, согреться после встречи с Дедом Морозом и поделиться впечатлениями с друзьями и близкими.
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