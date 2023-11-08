В Сыктывкар прибудет поезд Деда Мороза

Главный герой нашего детства прибудет из Великого Устюга и совершит остановку в различных городах. Но особое внимание уделит Дед Мороз Коми. С ребятами из этой республики он давно поддерживает особую связь и всегда приносит им много радости.

Так, вторым городом на маршруте станет Воркута. Этот прекрасный уголок Коми известен своей красотой и гостеприимством. Волшебник не мог пройти мимо этого города и обязательно остановится здесь, чтобы встретиться со всеми желающими.