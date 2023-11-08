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В Коми заплатят людям за сообщение о пьяном водителе

В Коми заплатят людям за сообщение о пьяном водителеФото из архива редакции

В Коми действует новая программа, которая поощряет граждан за активное участие в борьбе с пьяными водителями.

Теперь каждый житель, ставший свидетелем нетрезвого вождения и сообщивший об этом соответствующим органам, может рассчитывать на денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Механизм получения денег направлен на предотвращение ДТП на дорогах. Право на выплату получат только граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Для обналичивания поощрения необходимо соблюсти определенную процедуру и обратиться в Государственное Казенное Учреждение Республики Коми по автомобильным дорогам "Дорожный контроль".

Ведомство отмечает, что передача информации о нетрезвых водителях помогает значительно снизить количество ДТП. Граждане, которые сообщат о противоправных действиях в полицию, не только помогут обеспечить безопасность на дорогах, но и получат материальное вознаграждение.

Для получения 3 000 рублей гражданам следует передать информацию о правонарушителе в полицию. Таким образом, каждая гражданская инициатива будет награждена и способствует обеспечению безопасности на дорогах. Эта программа станет еще одним шагом в борьбе с пьяными водителями и поможет сделать наши улицы более безопасными для всех участников дорожного движения.

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