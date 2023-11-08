В Коми заплатят людям за сообщение о пьяном водителе

Теперь каждый житель, ставший свидетелем нетрезвого вождения и сообщивший об этом соответствующим органам, может рассчитывать на денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Механизм получения денег направлен на предотвращение ДТП на дорогах. Право на выплату получат только граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Для обналичивания поощрения необходимо соблюсти определенную процедуру и обратиться в Государственное Казенное Учреждение Республики Коми по автомобильным дорогам "Дорожный контроль".