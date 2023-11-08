В Сыктывкаре пропал мужчина с бородой

Пропавший мужчина ушел из своего дома на улице Домны Каликовой, 14 в Сыктывкаре ночью, 6 ноября 2023 года. Андрей Фёдорович, которому 72 года, был одет в зимнюю куртку средней длины темно-синего цвета, а также в тёплые тёмно-синие штаны. На голове пропавшего была чёрная кожаная кепка, а на ногах коричневые ботинки.

Одной из особенностей Андрея Фёдоровича является его недостаток слуха. Именно поэтому его близкие и организаторы поисков обратились к горожанам с просьбой быть особенно внимательными и размещать информацию о пропавшем на всех возможных площадках и форумах.