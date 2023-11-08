В Сыктывкаре пропал мужчина с бородой
- 09:30 8 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре пропал мужчина пенсионного возраста. Семья и друзья Чужмарова Андрея Фёдоровича в отчаянии объявили о его пропаже и просят помощи всех, кто может предоставить какую-либо информацию о местонахождении мужчины.
Пропавший мужчина ушел из своего дома на улице Домны Каликовой, 14 в Сыктывкаре ночью, 6 ноября 2023 года. Андрей Фёдорович, которому 72 года, был одет в зимнюю куртку средней длины темно-синего цвета, а также в тёплые тёмно-синие штаны. На голове пропавшего была чёрная кожаная кепка, а на ногах коричневые ботинки.
Одной из особенностей Андрея Фёдоровича является его недостаток слуха. Именно поэтому его близкие и организаторы поисков обратились к горожанам с просьбой быть особенно внимательными и размещать информацию о пропавшем на всех возможных площадках и форумах.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Чужмарова Андрея Фёдоровича либо вы видели его где-либо, просим вас незамедлительно связаться с организаторами поиска по телефонам: 89129630404 или 89042709510. Время на поиски ограничено, каждая минута может быть решающей.
Семья и друзья пропавшего рассчитывают на вашу поддержку и благодарны заранее за всякую информацию, которая поможет вернуть Чужмарова Андрея Фёдоровича к своим близким.
Мы верим, что совместными усилиями мы сможем вернуть Андрея Фёдоровича домой и преодолеть эту непростую жизненную ситуацию. Будьте бдительны, помогите вернуть пропавшего мужчину обратно к своей семье!
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