Из Коми значительно увеличится количество авиарейсов
- 08:18 8 ноября
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- Иван Огурцов
Полеты из Сыктывкара и Усинска будут выполнять три авиакомпании
Федеральное агентство воздушного транспорта недавно утвердило список субсидируемых маршрутов на год 2024. Общее число этих маршрутов составляет 235, и в продажу будет выпущено более 3.4 миллионов билетов по специальным тарифам. Интересно отметить, что в этом списке также присутствуют маршруты из Коми.
Одной из авиакомпаний, которая заявила о новых маршрутах, является «ЮВТ Аэро» из Татарстана. Они планируют осуществлять полеты из Усинска в Бугульму со 2 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолетах Bombardier CRJ200.
Еще одна авиакомпания, «РусЛайн», будет предлагать полеты из Сыктывкара в Нарьян-Мар дважды в неделю на протяжении всего года. Они также планируют выполнять рейсы из Сыктывкара в Архангельск дважды в неделю на протяжении всего года. В следующем году «РусЛайн» также добавит в свою летную программу полеты из Сыктывкара в Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург, которые будут осуществляться дважды в неделю.
Компания «Азимут» также продолжит предлагать рейсы из Сыктывкара в Минеральные воды дважды в неделю в следующем году. Они останутся и в их летней программе.
К сожалению, в перечне субсидируемых маршрутов на 2024 год не значится авиакомпания «Комиавиатранса». В прошлом году они также не смогли осуществить рейсы из Сыктывкара в Белгород, Пермь, Тюмень и Уфу, несмотря на заявление о них. Но, возможно, в будущем они снова смогут присоединиться к списку субсидируемых маршрутов.
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