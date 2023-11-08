Из Коми значительно увеличится количество авиарейсов

Федеральное агентство воздушного транспорта недавно утвердило список субсидируемых маршрутов на год 2024. Общее число этих маршрутов составляет 235, и в продажу будет выпущено более 3.4 миллионов билетов по специальным тарифам. Интересно отметить, что в этом списке также присутствуют маршруты из Коми.

Одной из авиакомпаний, которая заявила о новых маршрутах, является «ЮВТ Аэро» из Татарстана. Они планируют осуществлять полеты из Усинска в Бугульму со 2 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолетах Bombardier CRJ200.