В Сыктывкаре произошел страшный пожар на станции техобслуживания

К моменту прибытия пожарных, пламя охватило значительную часть здания. Интенсивность горения была настолько высока, что для его ликвидации потребовалось задействовать не один десяток огнеборцев и несколько единиц специальной техники.

Страшная картина пламени и дыма поразила всех, кто оказался рядом с местом происшествия. Но отважные пожарные не смолкали и бросились в бой с огнем. Сложные климатические условия, в том числе сильный ветер, неспокойные погодные условия, только усугубили ситуацию.