В Сыктывкаре произошел страшный пожар на станции техобслуживания
- 17:15 7 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
В Сыктывкаре произошло серьезное ЧП - сгорела станция технического обслуживания автомобилей. Сообщение о возгорании пришло в диспетчерскую службу в 14:45, и сразу на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.
К моменту прибытия пожарных, пламя охватило значительную часть здания. Интенсивность горения была настолько высока, что для его ликвидации потребовалось задействовать не один десяток огнеборцев и несколько единиц специальной техники.
Страшная картина пламени и дыма поразила всех, кто оказался рядом с местом происшествия. Но отважные пожарные не смолкали и бросились в бой с огнем. Сложные климатические условия, в том числе сильный ветер, неспокойные погодные условия, только усугубили ситуацию.
В 15:05 люди в металлических форменных костюмах сумели локализовать пожар. Благодаря их отваге и профессионализму, удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и прилегающую территорию.
По предварительной информации, площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. От стихийного бедствия пострадало само здание станции техобслуживания. По пострадавшим информации пока нет.
На место происшествия также были вызваны сотрудники правоохранительных органов и специалисты из регионального управления по чрезвычайным ситуациям. Ведется расследование для выяснения причины возгорания и принятия необходимых мер для предотвращения подобных случаев в будущем.
В случае угрозы возникновения новых пожаров эксперты рекомендуют быть бдительными и соблюдать все правила пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить контролю электроприборов и оставлять их отключенными от сети, когда они не используются. Берегите себя и будьте осторожны!
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