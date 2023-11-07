В Сыктывкаре прошел концерт в честь Октябрьской Революции

Несмотря на то, что отмечали этот день очень узким кругом, народные и советские песни разливались по всему парку, напоминая о важности и значимости этого исторического момента.

Площадка, на которой проходил митинг-концерт, ранее служила местом для аттракционов. Сейчас же она стала свидетелем собрания людей, объединенных одной целью - чтить память о Великой Октябрьской революции. Под палаткой, за которой находились микрофоны, занимали свое место исполнители из Дома развития культуры и искусств Сыктывкара. Их голоса наполнили воздух песнями о борьбе за справедливость и свободу.