В Сыктывкаре появится новый судья

Ожидается, что выбранные судьи внесут важный вклад в разрешение различных юридических вопросов в городах Коми. После прохождения соответствующей процедуры отбора, кандидаты на должность судьи должны представить свои документы лично в коллегию квалификации до 9 ноября этого года.

Напомним, что в сентябре на открытую позицию судьи Арбитражного суда Коми рекомендовали Марию Колесникову, которая является помощником в этом же суде. Она продемонстрировала высокий профессионализм и надежность в своей работе, что позволило ей быть рекомендованной для занятия этой ответственной должности.