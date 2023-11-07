В Сыктывкаре появится новый судья
- 16:30 7 ноября
- 0+
- Дмитрий Толстенёв
В нашем регионе проходит набор судей для замещения открытых позиций в горсудах. Как сообщили в судебном ведомстве Коми, требуются новые судьи как в Сыктывкарском городском суде по гражданским делам, так и в Вуктыльском городском суде по уголовным делам.
Ожидается, что выбранные судьи внесут важный вклад в разрешение различных юридических вопросов в городах Коми. После прохождения соответствующей процедуры отбора, кандидаты на должность судьи должны представить свои документы лично в коллегию квалификации до 9 ноября этого года.
Напомним, что в сентябре на открытую позицию судьи Арбитражного суда Коми рекомендовали Марию Колесникову, которая является помощником в этом же суде. Она продемонстрировала высокий профессионализм и надежность в своей работе, что позволило ей быть рекомендованной для занятия этой ответственной должности.
Итак, набор судей в городские суды Коми предоставляет возможность талантливым и преданным правосудию кандидатам проявить себя и внести свой вклад в развитие судебной системы республики. Ждем, кто же окажется избранным и примет на себя ответственность за правосудие в Коми.
...