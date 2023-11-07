Лжеброкер выманил у жительницы Сыктывкара более 800 тыс. рублей

Местные жители Коми все чаще попадаются в ловушку мошенников, которые обещают быструю и легкую прибыль на несуществующих фондовых биржах. Их жертвами становятся владельцы банковских счетов, которых лишают крупных денежных сумм.



По последнему случаю мошенничества, 40-летняя жительница Сыктывкара, попала в ловушку мошенников. Она перевела свыше 800 тысяч рублей на 16 неизвестных банковских счетов, надеясь на обещанную прибыль. Однако, обещания оказались ложными, и женщина осталась без своих средств.



Сотрудники полиции приняли данное дело в работу и возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется расследование и проводятся оперативные мероприятия с целью выявления и задержания преступников.



Мошенничество по схеме с фиктивными инвестициями стало распространенной проблемой в нашем регионе. Жители Коми должны быть особенно бдительны и не поддаваться обещаниям легкой прибыли. При подозрениях в мошенничестве рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для предотвращения возможных финансовых потерь.



Важно помнить, что в реальных фондовых операциях участвуют лицензированные брокеры и регуляторы, у которых есть все необходимые разрешения и права на осуществление такой деятельности. Перед тем, как вкладывать средства, необходимо тщательно изучить информацию о компании и убедиться в ее дееспособности.