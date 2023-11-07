Врач из Коми рассказала, чем полезен сон в темноте
- 11:00 7 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Согласно словам врача из Коми, сон в темноте имеет огромное значение для физического и психического здоровья людей.
В новом видео, опубликованном на платформе центра медпрофилактики Коми «Здоров11», врач Минздрава Вера Яичникова рассказала об этом и о многом другом.
Особую роль в сне играет гормон мелатонин. Этот гормон контролирует такие важные функции, как кровяное давление, уровень глюкозы и память. Он также помогает переводить информацию из кратковременной памяти в долговременную. Интересно, что выработка мелатонина происходит исключительно ночью и только в условиях полной темноты. Время с наибольшей концентрацией этого гормона приходится примерно на 23:00 - 1:00.
Помимо этого, эксперт советует проводить регулярные физические упражнения, следить за режимом питания и избегать употребления кофеиновых напитков и алкоголя перед сном, так как они могут негативно сказаться на качестве сна.
Важность регулярного и качественного сна в темноте для общего благополучия человека неоспорима. Сон способен восстановить физическую и психическую энергию, а также содействует нормализации работы всего организма. Поэтому следует обратить особое внимание на сон и создать все условия для его оптимального процесса.
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