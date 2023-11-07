Врач из Коми рассказала, чем полезен сон в темноте

В новом видео, опубликованном на платформе центра медпрофилактики Коми «Здоров11», врач Минздрава Вера Яичникова рассказала об этом и о многом другом.

Особую роль в сне играет гормон мелатонин. Этот гормон контролирует такие важные функции, как кровяное давление, уровень глюкозы и память. Он также помогает переводить информацию из кратковременной памяти в долговременную. Интересно, что выработка мелатонина происходит исключительно ночью и только в условиях полной темноты. Время с наибольшей концентрацией этого гормона приходится примерно на 23:00 - 1:00.