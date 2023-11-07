В ходе СВО погиб житель Коми Андрей Коковкин

Родные и близкие Андрея Коковкина получили самые глубокие соболезнования от Владимира Уйбы. Он отметил героизм и отвагу старшего сержанта, который погиб, выполняя свои военные обязанности. Андрей Евгеньевич, родившийся в посёлке Илья-Шор Усть-Вымского района, до участия в специальной военной операции проживал в селе Айкино.

Андрей служил гранатомётчиком мотострелкового отделения и всегда честно и добросовестно выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Он был отважным защитником нашей страны и бился за ее суверенитет. Своей жизнью он заплатил за возможность для нас жить в соответствии с нашими нравственными и духовными устоями. Андрей Евгеньевич до последнего выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной.