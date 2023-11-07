В ходе СВО погиб житель Коми Андрей Коковкин
- 10:30 7 ноября
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- Дмитрий Толстенёв
Героический поступок Андрея Коковкина из Илья-Шора не останется без внимания. Он погиб во время спецоперации на Украине. Сообщение о гибели Андрея передал лично глава Коми, Владимир Уйба.
Родные и близкие Андрея Коковкина получили самые глубокие соболезнования от Владимира Уйбы. Он отметил героизм и отвагу старшего сержанта, который погиб, выполняя свои военные обязанности. Андрей Евгеньевич, родившийся в посёлке Илья-Шор Усть-Вымского района, до участия в специальной военной операции проживал в селе Айкино.
Андрей служил гранатомётчиком мотострелкового отделения и всегда честно и добросовестно выполнял поставленные перед ним боевые задачи. Он был отважным защитником нашей страны и бился за ее суверенитет. Своей жизнью он заплатил за возможность для нас жить в соответствии с нашими нравственными и духовными устоями. Андрей Евгеньевич до последнего выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной.
Глава Коми, Владимир Уйба, не смог не упомянуть о вечной памяти защитнику Отечества и вечной славе, которую заслужил наш герой. Геройство Андрея Коковкина не останется без внимания и будет запомнено на долгие годы. Погибший солдат будет занесен в список настоящих защитников Родины.
При всей печали и горечи, важно помнить, что наша страна имеет множество смелых и бесстрашных солдат, которые готовы отдать свою жизнь для защиты Отечества. Их героизм и самоотверженность никогда не пропадут даром, а будут вдохновлять новые поколения. Все мы должны помнить об этих настоящих героях и ценить их подвиги.
Пусть Андрей Коковкин станет символом силы, храбрости и патриотизма. Пусть его жертва не пропадет зря и станет напоминанием о том, как важно ценить мир и свободу, к которым стремятся наша Родина и ее защитники. Вечная память герою, который без колебаний пошел на защиту своей страны.
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