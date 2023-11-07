В Сыктывкаре будут оптимизировать расходы горбюджета

В рамках оптимизации расходов городского бюджета на ближайшие три года, мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, утвердил план мероприятий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Данное решение направлено на эффективное использование финансовых ресурсов и рациональное управление городскими финансами. Основной мерой в плане оптимизации расходов является сокращение количества служебных командировок. Эта мера затронет как работников администрации Сыктывкара, так и отраслевые и территориальные органы, а также муниципальные учреждения. Вместо дорогостоящих выездов будут активно использоваться современные технологические решения, в частности системы видеоконференцсвязи.

Дополнительно, будет установлено ограничение на количество командировок для руководителей и их заместителей. В год им будет разрешено совершать не более двух-трех выездов за пределы Республики Коми. Таким образом, будут существенно сокращены затраты на перелеты, проживание и прочие расходы, связанные с командировками.

Естественно, существуют некоторые исключения. Командировки по личному указанию мэра являются одним из таких исключений. Они остаются возможными и будут осуществляться в случаях, когда это необходимо и обосновано. Такое решение позволит гарантировать эффективность работы городской администрации и выполнение важных задач.