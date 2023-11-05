"Память о нем сохранится в сердцах": в Коми простились с еще одним погибшим на СВО бойцом

В Усть-Куломском районе простились с погибшим на СВО Андреем Евсеевым. Об этом сообщает БНК.

5 ноября, сегодня, в селе Усть-Нем в последний путь провожали Андрея Евсеева. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине. С героем прощались родные, близкие, односельчане.

У Андрея Гелиевича остались сын и дочь. Сотрудники администрации Усть-Куломского района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.