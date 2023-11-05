"Память о нем сохранится в сердцах": в Коми простились с еще одним погибшим на СВО бойцом
- 17:10 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото vk.com/ustkulomadm
В Усть-Куломском районе простились с погибшим на СВО Андреем Евсеевым. Об этом сообщает БНК.
5 ноября, сегодня, в селе Усть-Нем в последний путь провожали Андрея Евсеева. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО на Украине. С героем прощались родные, близкие, односельчане.
У Андрея Гелиевича остались сын и дочь. Сотрудники администрации Усть-Куломского района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.
"Память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы", - написали сотрудники районной администрации.
Ранее мы писали о том, что в ходе СВО погиб боец из столицы Коми. Глава региона Владимир Уйба вырасоболезнования родным умершего в боях.
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