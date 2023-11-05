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В Коми чиновники предлагают регистрировать собак в обязательном порядке

В Коми чиновники предлагают регистрировать собак в обязательном порядкеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми могут ввести обязательную регистрацию собак с трехмесячного возраста. Об этом сообщают в региональном Минсельхозе.

Чиновники разработали проект постановления. В документе говорится о том, в каких многолюдных общественных местах могут находиться животные, каким образом их нужно перевозить в общественном транспорте, где их можно выгуливать. Также документ устанавливает порядок посещения магазинов и других социальных учреждений.

За самовыгул горожан могут начать обязывать платить штрафы. Сейчас проект проходит юридическую экспертизу.

Ранее мы писали о том, что жительница столцы Коми получит 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки.

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