В Коми чиновники предлагают регистрировать собак в обязательном порядке

В Коми могут ввести обязательную регистрацию собак с трехмесячного возраста. Об этом сообщают в региональном Минсельхозе.

Чиновники разработали проект постановления. В документе говорится о том, в каких многолюдных общественных местах могут находиться животные, каким образом их нужно перевозить в общественном транспорте, где их можно выгуливать. Также документ устанавливает порядок посещения магазинов и других социальных учреждений.