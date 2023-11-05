В Коми чиновники предлагают регистрировать собак в обязательном порядке
- 15:21 5 ноября
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми могут ввести обязательную регистрацию собак с трехмесячного возраста. Об этом сообщают в региональном Минсельхозе.
Чиновники разработали проект постановления. В документе говорится о том, в каких многолюдных общественных местах могут находиться животные, каким образом их нужно перевозить в общественном транспорте, где их можно выгуливать. Также документ устанавливает порядок посещения магазинов и других социальных учреждений.
За самовыгул горожан могут начать обязывать платить штрафы. Сейчас проект проходит юридическую экспертизу.
Ранее мы писали о том, что жительница столцы Коми получит 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки.
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