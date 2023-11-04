В Коми водитель Opel Astra задним ходом сбила 7-летнюю девочку

Это случилось 3 ноября в 16:40. 43-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, двигалась по дворовой территории дома №25 по ул.Ленина. Выполняя маневр движения задним ходом, женщина не убедилась в безопасности и наехала на ребенка, находившегося позади авто, сообщает "Комиинформ".

По данным ГИБДД по Коми, результате ДТП семилетняя девочка получила ушиб левого голеностопного сустава. Не госпитализирована. Находилась без сопровождения взрослых.