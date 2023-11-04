В Коми водитель Opel Astra задним ходом сбила 7-летнюю девочку
- 16:00 4 ноября
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- Служба новостей
Это случилось 3 ноября в 16:40. 43-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, двигалась по дворовой территории дома №25 по ул.Ленина. Выполняя маневр движения задним ходом, женщина не убедилась в безопасности и наехала на ребенка, находившегося позади авто, сообщает "Комиинформ".
По данным ГИБДД по Коми, результате ДТП семилетняя девочка получила ушиб левого голеностопного сустава. Не госпитализирована. Находилась без сопровождения взрослых.
***ГИБДД обращается к водителям транспортных средств и настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности дорожного движения. Водители обязаны учитывать дорожные условия и выполнять маневры только при полном обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения. Подъезжая к пешеходным переходам и местам, где могут находиться люди, водители обязаны снижать скорость. Пешеходам рекомендовано в вечернее время суток иметь на одежде световозвращающие элементы.
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