Хакеры нашли способ красть данные и записывать разговоры в WhatsApp
- 14:30 4 ноября
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- Служба новостей
Хакеры распространяют шпионский мод для программы обмена сообщениями WhatsApp через каналы в телеграм. Вредоносная программа, установленная на смартфон, похищает личные данные пользователей, а также записывает приватные разговоры.Об опасном ПО и как защитить свою частную жизнь от злоумышленников, сообщает Tengri Life.
О новом шпионском ПО сообщили эксперты ведущего разработчика антивирусного ПО. Программисты утверждают, что вредоносная программа распространяется через другое коммуникационное приложение - Telegram. В мод-версии зашита вредоносная программа - ранее неизвестный троянский конь под названием CanesSpy.
В компании отмечают, что расширение распространяется через арабские и азербайджанские каналы Telegram. Речь идёт о сообществах, предоставляющих программное обеспечение для отложенного размещения сообщений и других улучшений.
В зоне риска находятся пользователи устройств на базе системы Android.
Шпионский мод крадёт списки контактов пользователя, информацию об учётной записи и документы на его устройстве. Кроме того, CanesSpy по команде начинает запись с микрофона устройства, что позволяет прослушивать разговоры владельца смартфона.
Чтобы обезопаситься, специалисты советуют устанавливать антивирусное ПО и регулярно сканировать устройство. Также не нужно закачивать и устанавливать программы с неизвестных источников.
Если вы подозреваете, что ваше устройство уже заражено, установите антивирусные утилиты, предназначенные для "избавления" от вредоносных программ, они доступны на сайтах основных разработчиков антивирусов.
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