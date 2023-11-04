Хакеры нашли способ красть данные и записывать разговоры в WhatsApp

Хакеры распространяют шпионский мод для программы обмена сообщениями WhatsApp через каналы в телеграм. Вредоносная программа, установленная на смартфон, похищает личные данные пользователей, а также записывает приватные разговоры.Об опасном ПО и как защитить свою частную жизнь от злоумышленников, сообщает Tengri Life.

О новом шпионском ПО сообщили эксперты ведущего разработчика антивирусного ПО. Программисты утверждают, что вредоносная программа распространяется через другое коммуникационное приложение - Telegram. В мод-версии зашита вредоносная программа - ранее неизвестный троянский конь под названием CanesSpy.