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Росгвардейцам из Коми вручили награды за участие в СВО

Росгвардейцам из Коми вручили награды за участие в СВОФото управления Росгвардии по Коми

Полковник полиции Алексей Петренко, начальник управления Росгвардии по Коми, наградил росгвардейцев государственными наградами за их выдающиеся действия в ходе специальной военной операции.

Согласно указу президента Российской Федерации, росгвардейцам были вручены медали "За отличие в охране общественного порядка" за их мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время выполнения служебного долга в ходе специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, наносили значительный урон противнику в живой силе и технике, задерживали множество участников вооруженных формирований и обнаруживали склады с иностранным вооружением и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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