Росгвардейцам из Коми вручили награды за участие в СВО

Полковник полиции Алексей Петренко, начальник управления Росгвардии по Коми, наградил росгвардейцев государственными наградами за их выдающиеся действия в ходе специальной военной операции.

Согласно указу президента Российской Федерации, росгвардейцам были вручены медали "За отличие в охране общественного порядка" за их мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время выполнения служебного долга в ходе специальной военной операции.