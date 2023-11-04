Росгвардейцам из Коми вручили награды за участие в СВО
- 10:30 4 ноября
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- Служба новостей
Полковник полиции Алексей Петренко, начальник управления Росгвардии по Коми, наградил росгвардейцев государственными наградами за их выдающиеся действия в ходе специальной военной операции.
Согласно указу президента Российской Федерации, росгвардейцам были вручены медали "За отличие в охране общественного порядка" за их мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время выполнения служебного долга в ходе специальной военной операции.
В ходе выполнения боевых задач росгвардейцы предотвращали нападения на войсковые и гуманитарные колонны, наносили значительный урон противнику в живой силе и технике, задерживали множество участников вооруженных формирований и обнаруживали склады с иностранным вооружением и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
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