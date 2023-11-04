С 1 января в Сыктывкаре начнут действовать безлимитные проездные в автобусах
- 09:30 4 ноября
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- Служба новостей
С 1 января 2024 года в Сыктывкаре будет введен безлимитный проездной билет для автобусов. Постановление о введении этой меры было подписано мэром Сыктывкара Владимиром Голдином.
Согласно документу, безлимитный проездной билет будет представлять собой неперсонифицированную микропроцессорную пластиковую карту с транспортным приложением под названием "БЕТК-онлайн" и услугой "Безлимитный проездной билет", которая позволит совершать неограниченное количество поездок.
Стоимость безлимитного проездного билета составит 1 800 рублей на 30 календарных дней.
Для использования транспортной карты пассажиру будет необходимо приложить карту к транспортному терминалу перевозчика и удерживать ее там в течение 2-3 секунд. В случае неисправности терминала перевозчик не имеет права отказать пассажиру в проезде. В таком случае гражданин сможет воспользоваться услугами перевозчика без регистрации проезда.
Информация о местах, где можно будет приобрести карту, будет распространена позднее.
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