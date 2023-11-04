С 1 января в Сыктывкаре начнут действовать безлимитные проездные в автобусах

С 1 января 2024 года в Сыктывкаре будет введен безлимитный проездной билет для автобусов. Постановление о введении этой меры было подписано мэром Сыктывкара Владимиром Голдином.

Согласно документу, безлимитный проездной билет будет представлять собой неперсонифицированную микропроцессорную пластиковую карту с транспортным приложением под названием "БЕТК-онлайн" и услугой "Безлимитный проездной билет", которая позволит совершать неограниченное количество поездок.