В России хотят изменить тарифы на электроэнергию для населения

Российское правительство предложило регинам перейти на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления, передает URA.ru.

"Кабмин хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления. Согласно предложению правительства, только регионы, перешедшие на новые тарифы для населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования", — говорится в материале.

Если регион решится ввести такую практику, то он сможет превышать пределы перекрестного субсидирования. Если субъект откажется от этого, то тарифы для населения будут финансироваться за счет региональных бюджетов.

Один из собеседников газеты рассказал, почему кабмин предложил это.