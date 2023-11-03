В Сыктывкаре продолжается строительство школы на 825 мест в местечке Емваль
- 16:00 3 ноября
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- Служба новостей
Образовательный объект строится в Эжвинском районе по национальному проекту "Образование", реализация которого находится на особом контроле главы Республики Коми. Сегодня, 3 ноября, Владимир Уйба проинспектировал ход строительных работ.
Железобетонные конструкции (колонны, ригели, плиты перекрытия, стеновые панели) на первом этаже установлены полностью, на втором этаже – 95%, на третьем – 80%.
Выполнены работы по устройству наружных сетей: канализация – 100%; слаботочные сети – 99%; водоснабжение – 100%; ливневая канализация – 95%; дренаж фундамента – 100%; электрические сети – 100%; теплотрасса – 100%.
Кирпичная кладка на первом и втором этажах завершена, на третьем этаже выполнена на 75%. Монтаж плит перекрытия полностью выполнен на трёх этажах, в актовом и спортивном зале – 90%.
Ведутся работы по монтажу стеновых панелей, плит перекрытия лестничных маршей, устройству монолитных участков, кирпичной кладке третьего этажа, прокладке внутренних инженерных систем, монтажу водомерного узла в подвале, вентиляционных коробов на втором и третьем этаже, установке вентиляционных камер в подвале, монтажу окон, прокладке напорной канализации. Выполнено две из трёх площадок ГТО, устройство стяжек пола первого этажа, устройство тротуаров, ведутся кровельные работы, завоз малых архитектурных форм.
Согласно графику производства работ, объект планировалось сдать в декабре 2023 года. Однако завод-изготовитель изменил график поставок ЖБК, и последние конструкции на фасад здания прибыли лишь к концу октября. В связи с этим срок сдачи школы переносится на 2024 год.
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