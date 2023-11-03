В Сыктывкаре продолжается строительство школы на 825 мест в местечке Емваль

Образовательный объект строится в Эжвинском районе по национальному проекту "Образование", реализация которого находится на особом контроле главы Республики Коми. Сегодня, 3 ноября, Владимир Уйба проинспектировал ход строительных работ.

Железобетонные конструкции (колонны, ригели, плиты перекрытия, стеновые панели) на первом этаже установлены полностью, на втором этаже – 95%, на третьем – 80%.

Выполнены работы по устройству наружных сетей: канализация – 100%; слаботочные сети – 99%; водоснабжение – 100%; ливневая канализация – 95%; дренаж фундамента – 100%; электрические сети – 100%; теплотрасса – 100%.

Кирпичная кладка на первом и втором этажах завершена, на третьем этаже выполнена на 75%. Монтаж плит перекрытия полностью выполнен на трёх этажах, в актовом и спортивном зале – 90%.

Ведутся работы по монтажу стеновых панелей, плит перекрытия лестничных маршей, устройству монолитных участков, кирпичной кладке третьего этажа, прокладке внутренних инженерных систем, монтажу водомерного узла в подвале, вентиляционных коробов на втором и третьем этаже, установке вентиляционных камер в подвале, монтажу окон, прокладке напорной канализации. Выполнено две из трёх площадок ГТО, устройство стяжек пола первого этажа, устройство тротуаров, ведутся кровельные работы, завоз малых архитектурных форм.