В Сыктывкаре за сутки 30 человек получили травмы на скользких улицах

За последние несколько дней в Сыктывкаре резко возросло количество травм из-за гололедицы. Особенно “погоду” испортило внезапное потепление, которое произошло 2 ноября. Город буквально превратился в сплошной каток. Так, с 30 октября по 2 ноября более 50 человек обратились за медицинской помощью, из которых 7 человек госпитализированы с переломами. В ответ на ситуацию, власти города приняли меры для улучшения обстановки. Рабочие дорожного хозяйства активно присыпали тротуары и дороги песко-соляной смесью. Коммунальные службы продолжают расчистку улиц и тротуаров от снега и наледи.

Они также проводят обработку дорог противогололедными материалами. Работы осуществляются в круглосуточном режиме, включая выходные дни.

МЧС Республики Коми распространило памятку о безопасном поведении в условиях гололеда. В ней указывается необходимость быть внимательными на проезжей части дороги, обходить опасные места, использовать трость или палку с резиновым наконечником для поддержки, а также не носить тяжелые сумки и держать руки свободными.